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Maîtriser l’environnement Windows, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Maîtriser l’environnement Windows, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Maîtriser l’environnement Windows, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Sur réservation

Maîtriser l’environnement Windows 12 et 19 juin Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:30:00+02:00

Vous connaissez les bases de l’outil informatique et souhaitez progresser dans la maîtrise de l’environnement Windows.

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Atelier informatique

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