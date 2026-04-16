Maîtriser l’environnement Windows, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Maîtriser l’environnement Windows, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 12 juin 2026.
Maîtriser l’environnement Windows 12 et 19 juin Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:30:00+02:00
Vous connaissez les bases de l’outil informatique et souhaitez progresser dans la maîtrise de l’environnement Windows.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Atelier informatique
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