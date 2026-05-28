Majestic, Stéphanie Lacombe, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Majestic, Stéphanie Lacombe 19 et 20 septembre Hôtel Fontfreyde – Centre photographique Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Résidence photographique de la Ville 2022

Le langage photographique de Stéphanie Lacombe se rapproche du documentaire faisant dialoguer textes et images. Ses séries sont une exploration de la vie quotidienne des classes populaires sur des thèmes aussi élémentaires que se loger, se déplacer, consommer, se divertir et se nourrir.

Hôtel Fontfreyde – Centre photographique 34 rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33473423180 https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreyde-centre-photographique Logis du XVIe siècle, modifié en partie au XVIIIe, chef d’œuvre de la Renaissance. La maison se compose de deux corps de logis reliés par une galerie longeant une cour ouverte, galerie dont le départ se fait sur l’escalier d’une tourelle qui dessert les étages. La façade sur cour présente la superposition d’ordres dorique, ionique, corinthien par des pilastres entre lesquels s’ouvrent les baies qui éclairent l’intérieur. La distribution intérieure a été modifiée au XVIIIe siècle. Classé Monument historique, il abrite le centre photographique depuis 2010.

Résidence photographique de la Ville 2022

©Ministère de la Culture