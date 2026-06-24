Bédarieux

MAJIC FABLAB DÉCOUPE LASER

Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Créez, fabriquez, innovez !

Repartez avec votre vêtement personnalisé

Tout public.

Durée 1h30.

Prix 5€/personne.

A partir de 8 ans

Inscription conseillée au 04 87 83 05 20

Créez, fabriquez, innovez !

Repartez avec votre vêtement personnalisé

Tout public.

Durée 1h30.

Prix 5€/personne.

A partir de 8 ans

Inscription conseillée au 04 87 83 05 20 .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English : MAJIC FABLAB DÉCOUPE LASER

Create, craft, and innovate!

Take home your own personalized garment

Open to all ages.

Duration: 1.5 hours.

Price: €5 per person.

Ages 8 and up

Registration recommended at 04 87 83 05 20

L’événement MAJIC FABLAB DÉCOUPE LASER Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB