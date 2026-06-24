Bédarieux

MAJIC PROJECTION OFFENBACH REPORT

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Film théâtre de Philippe Petit.

Un voyage musical au coeur d’une vie artistique foisonnante entre scènes burlesques et enjeux politiques de la fin du XIXème siècle.

A partir de 15ans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Film théâtre de Philippe Petit.

Un voyage musical au coeur d’une vie artistique foisonnante entre scènes burlesques et enjeux politiques de la fin du XIXème siècle.

A partir de 15ans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20

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English : MAJIC PROJECTION OFFENBACH REPORT

A film about Philippe Petit’s theatrical performance.

A musical journey into the heart of a rich artistic life, set against a backdrop of burlesque scenes and the political issues of the late 19th century.

For ages 15 and up. Free admission, subject to availability.

L’événement MAJIC PROJECTION OFFENBACH REPORT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB