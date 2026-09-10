Makerland La fête du faire soi-même Bliiida Metz
samedi 19 septembre 2026 · Bliiida · Metz
Informations pratiques
Metz
Makerland La fête du faire soi-même
Bliiida 7 Avenue de Blida Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La fête pour rêver, expérimenter, fabriquer et partager et de retour pour une septième édition à Metz !
Makerland, la fête du faire soi-même , du bricolage et de la créativité revient à Bliiida.
Ici, on soude, on scie, on code, on imprime en 3D, on grave au laser, on rate, on recommence, mais surtout ont apprend des trucs !
Makerland, c’est le rendez-vous des curieux, des bricoleurs, des artistes et artisans. Bref, une véritable fête foraine créative où les idées prennent vie.
Au programme Des dizaines de makers et créatifs présents pour présenter leurs savoir-faire et créations, des ateliers et démonstrations pour rentrer chez soi avec vos créations ou découvrir au plus prêt les savoir-faire des créatif·ves du territoire. Des attractions numériques, technologiques et immersives.
La France Design Week expositions, rencontres et conférences porté par les résident·es du lieu, l’association Random Bazar et ses jeux vidéos alternatif. Bar et restauration localeTout public
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Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
The festival for dreaming, experimenting, creating, and sharing is back for its seventh edition in Metz!
Makerland, the festival of “do-it-yourself,” DIY, and creativity, is back at Bliiida.
Here, we solder, saw, code, 3D print, laser engrave, make mistakes, try again—but most of all, we learn new things!
Makerland is the gathering place for the curious, DIYers, artists, and craftspeople. In short, it’s a true creative carnival where ideas come to life.
On the agenda: Dozens of makers and creatives will be on hand to showcase their skills and creations, workshops and demonstrations so you can take your own creations home or get an up-close look at the skills of local creators. Digital, technological, and immersive attractions.
France Design Week: exhibitions, meetups, and conferences organized by the venue’s residents, the Random Bazar association, and its alternative video games. Bar and local dining options
L’événement Makerland La fête du faire soi-même Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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