Makri, la petite fileuse – conte musical et chorégraphique, Musée de la bonneterie, Troyes

Makri, la petite fileuse – conte musical et chorégraphique Samedi 23 mai, 20h45 Musée de la bonneterie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Ce nouveau projet s’inspire d’un savoir-faire pour lequel la France et l’Inde ont développé une expertise exceptionnelle: la confection textile.

De la terre à la peau, un fil musical se tend… La fleur de coton, le rouet, le métier à tisser, l’assemblage des fils entre eux font lentement naître une toile, comme l’association des voix entre elles fait naître l’harmonie. Lilanoor lace et entrelace les traditions, se métisse et fait fusionner la sensibilité et la technicité de voix d’Orient et d’Occident et de la danse Bharatnatyam et contemporaine, au rythme perpétuel et universel des métiers à tisser traditionnels.

« Afin d’illustrer cette thématique, nous avons réadapté le mythe d’Arachnée, que la jalouse déesse Athéna condamna à passer l’éternité dans le corps d’une araignée, pour avoir façonné ses toiles avec trop de talent. Nous avons transposé cette histoire dans une jungle luxuriante, vierge de toute présence humaine, à l’exception de la petite Makri, fileuse et danseuse virtuose (Lakshmi Bories Lanoire), vivant au sommet d’une fleur de coton. »

L’espace scénique revêt ses plus belles étoffes et broderies, servant de support à des projections d’ombres/marionnettes japonaises (kirigami). Raags indiens, chansons du poète et tisserand Kabir et mélodies traditionnelles et baroques françaises font naître images et mouvements à travers une association poétique de différentes cultures et formes artistiques.

Harmonie Deschamps : Chant, direction artistique

Bhanu Sharma : Chant hindoustani, swarmandal, guitare

Lakshmi Bories Lanoire : Danse Bharatnatyam/Contemporain

Damien Schoëvaërt-Brossault : Scénographie

Jean-Christophe Banaszack: Création sonore

Anaïs Mérat : Costumes

Mathieu Ferrasson : Régie

Musée de la bonneterie 4 Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325434320 https://www.musees-troyes.com/bonneterie Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des XIXe et XXe siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Ce nouveau projet s’inspire d’un savoir-faire pour lequel la France et l’Inde ont développé une expertise exceptionnelle: la confection textile.

©Harmonie Deschamps