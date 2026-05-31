Malherbe et son centre de presse des JO 1968, centre de presse des J.O, Grenoble

Malherbe et son centre de presse des JO 1968 19 et 20 septembre centre de presse des J.O Isère

réservation obligatoire départ de la visite à l’arrêt du tram A Malherbe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Nous vous invitons à remonter le temps et à parcourir l’histoire du quartier Malherbe.

Zone rurale jusque dans les années 50, la tenue des jeux olympiques sur Grenoble vient métamorphoser ce quartier avec l’accueil du centre de presse et plus de 2500 journalistes.

La Ville de Grenoble innove pour ces jeux avec une première retransmission des épreuves en couleur et dans le monde entier.

C’est le début de l’ère des médias et de la rapidité de l’information.

De quelles façon, les sept bâtiments dessinés par l’architecte Maurice Novarina, ont été pensés pour répondre à ces enjeux?

Quelles étaient les conditions de vie et de travail des journalistes?

Et plus globalement comment les jeux de Grenoble ont accéléré l’urbanisation du sud du territoire de Grenoble avec la réalisation de la maison de la culture et du conservatoire de musique?

Découvrons le ensemble

centre de presse des J.O rue Malherbe 38000 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}]

Nous vous invitons à remonter le temps et à parcourir l’histoire du quartier Malherbe.

©Laurence DIFATO