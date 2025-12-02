Malis, la vielle femme et la joie Compagnie L’Aurore Centre Culturel Les Carmes Langon

Malis, la vielle femme et la joie Compagnie L'Aurore Centre Culturel Les Carmes Langon mardi 2 décembre 2025.

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Malis vit dans un établissement pour personnes âgées. Elle parle peu, ne reconnaît pas toujours ses enfants, mais dans son regard brille une lueur malicieuse. Ses souvenirs sont là, intacts, plus réels parfois que le présent.

Dans ce spectacle, il y a une vieille dame aux yeux bridés qui brillent d’humidité, les rayons du soleil de ce matin d’été, une soignante aux petits soins, un clown sorti de nulle part et les échos du passé une guerre, l’exil, un nouveau départ et l’amour.

C’est une vie qui se raconte et qui s’efface. C’est la vie, que l’on célèbre. C’est le bruit de la pluie, un soir d’été. Et c’est la joie, toujours.

Co-organisation Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Pour toutes et tous à partir de 7 ans

Durée 50 à 60 minutes .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

