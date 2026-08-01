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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Malle enchantée Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

samedi 8 août 2026 · Centre culturel et social Arc en Ciel · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre culturel et social Arc en Ciel
Adresse
21 rue Martin
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Malle enchantée

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08 

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English :

L’événement Malle enchantée Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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