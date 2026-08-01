Malle enchantée Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

samedi 8 août 2026 · Centre culturel et social Arc en Ciel · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Mansle-les-Fontaines

Malle enchantée

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08

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English :

L’événement Malle enchantée Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente