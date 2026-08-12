Malle petits ingénieux Bibliothèque Pleyben
mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Malle petits ingénieux
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-12-02
Du 2 décembre 2026 au 3 janvier 2027, à la bibliothèque.
Élaborée autour du livre objet Super machines édité chez Gallimard jeunesse, cette malle aborde la construction, l’architecture et l’ingénierie. Avec pour objectif d’interroger les plus jeunes sur le monde qui les entoure comment construit on un bâtiment ? Comment pense-t-on l’aménagement d’un espace ? Comment créer des machines qui s’animent ? …
Pour aborder ces notions de façon ludique, la malle propose des jeux de construction pour créer des structures et des machines géantes, à plusieurs, pendant des heures !
Tout public à partir de 4 ans.
Prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
Horaires de la bibliothèque
Mercredi 10h00 12h00 / 14h00 19h00
Jeudi 16h00 19h00
Samedi 10h00 17h00
Dimanche 10h30 12h00 .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Malle petits ingénieux Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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