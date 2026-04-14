Mallette sur l’esprit critique, La Turbine sciences, Annecy
Mallette sur l’esprit critique, La Turbine sciences, Annecy samedi 23 mai 2026.
Mallette sur l’esprit critique Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie
Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Que se passe-t-il dans nos têtes ? Explorons les processus cognitifs de notre esprit critique dans ce jeu de plateau. Avancez de case en case et essayez de répondre à un maximum d’énigmes.
L’esprit critique, c’est avant tout savoir douter de soi et faire preuve d’humilité intellectuelle.
La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite
Que se passe-t-il dans nos têtes ? Explorons les processus cognitifs de notre esprit critique dans ce jeu de plateau. Avancez de case en case et essayez de répondre à un maximum d’énigmes.
©La Turbine sciences
À voir aussi à Annecy (Haute-Savoie)
- Mai à Vélo 2026, PIXPOCKET, Annecy 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, GRAND ANNECY AGGLO agent, Annecy 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Grand Annecy, Annecy 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CETRALP, Annecy 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 74, Annecy 1 mai 2026