Mallette sur l’esprit critique, La Turbine sciences, Annecy

Mallette sur l’esprit critique Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie

Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Que se passe-t-il dans nos têtes ? Explorons les processus cognitifs de notre esprit critique dans ce jeu de plateau. Avancez de case en case et essayez de répondre à un maximum d’énigmes.

L’esprit critique, c’est avant tout savoir douter de soi et faire preuve d’humilité intellectuelle.

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

Que se passe-t-il dans nos têtes ? Explorons les processus cognitifs de notre esprit critique dans ce jeu de plateau. Avancez de case en case et essayez de répondre à un maximum d’énigmes.

©La Turbine sciences