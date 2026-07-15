Malmus Compagnie Zahrbat Place Pierre de Coubertin Lillebonne
vendredi 19 mars 2027 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Malmus Compagnie Zahrbat
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19 21:40:00
Date(s) :
2027-03-19
MALMUS (tangible en arabe) explore ce à quoi l’on se raccroche, ce qui nous soutient, nous relie et questionne nos appuis sur quoi ou qui s’appuyer ?
Dans un monde où l’illusion et la réalité se confondent, où les repères semblent s’effacer, il est parfois essentiel de trouver ce sur quoi s’appuyer. C’est dans cette quête de ce qui est tangible, de ce qui est vrai , que s’inscrit cette nouvelle création. Mais que signifie tangible à une époque où nos perceptions sont filtrées, nos souvenirs modifiés, nos vérités fragmentées ? Où les algorithmes influencent nos choix, nos émotions, nos représentations du monde ?
MALMUS explore ces zones de trouble et de friction, là où le réel glisse, se recompose, entre le vécu et sa représentation. À travers des mouvements fluides et puissants, ancrés dans le vocabulaire hip hop, les interprètes sondent la matière même du réel ce qui résiste, ce qui s’efface, ce qui se transforme.
La pièce traverse les frontières entre présence et image, mémoire et invention, appui concret et réalité recomposée. Les corps deviennent vecteurs de vérité autant que de doute. Portés, déséquilibres, élans et chutes dessinent un paysage mouvant où chaque geste interroge notre capacité à croire, à ressentir, à tenir debout .
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Malmus Compagnie Zahrbat
L’événement Malmus Compagnie Zahrbat Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Lillebonne (Seine-Maritime)
- Visite patrimoine La ville antique Place Félix Faure Lillebonne 22 juillet 2026
- Et la lumière fut… Lillebonne 29 juillet 2026
- Fresques et merveilles Lillebonne 5 août 2026
- Lillebonne plage Lillebonne 29 août 2026
- Rédèr Nouhaj, Cavalcade en Cocazie Place Pierre de Coubertin Lillebonne 11 septembre 2026