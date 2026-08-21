Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes

Informations pratiques

Malville, ma petite librairie Mardi 6 octobre, 14h00 Restaurant-club intergénérationnel de Malville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Avec la participation de l’Orpan

Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.

Restaurant-club intergénérationnel de Malville 31 rue de Malville Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240760656 »}]

Avec la participation de l’Orpan. Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues…