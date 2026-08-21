Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Restaurant-club intergénérationnel de Malville · Nantes
Informations pratiques
Malville, ma petite librairie Mardi 1 décembre, 14h00 Restaurant-club intergénérationnel de Malville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T14:00:00+01:00 – 2026-12-01T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T14:00:00+01:00 – 2026-12-01T16:00:00+01:00
Avec la participation de l’Orpan
Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.
Restaurant-club intergénérationnel de Malville 31 rue de Malville Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240760656 »}]
Avec la participation de l’Orpan. Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues…
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