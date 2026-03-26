Malville ma petite Librairie RIG Malville Nantes
Malville ma petite Librairie RIG Malville Nantes mardi 7 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit
Moment d’échanges, d’écoute, de partage autour de lectures, de revues, en coopération avec l’Orpan et la Bibliothèque MunicipaleMalville, ma petite librairie se tient désormais chaque mois, le 1er mardi du mois
RIG Malville Nantes 44000
02 40 76 05 69
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