Malville ma petite Librairie RIG Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit

Moment d’échanges, d’écoute, de partage autour de lectures, de revues, en coopération avec l’Orpan et la Bibliothèque MunicipaleMalville, ma petite librairie se tient désormais chaque mois, le 1er mardi du mois

RIG Malville Nantes 44000

02 40 76 05 69



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