Mambo Loco #20 – La 20e, La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles, Nantes

Mambo Loco #20 – La 20e Dimanche 26 avril, 13h45 La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

5 € / 10 € / 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T13:45:00+02:00 – 2026-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T13:45:00+02:00 – 2026-04-26T22:00:00+02:00

Feeling Mambo a le plaisir de vous convier à sa 20e édition du Mambo Loco. La 20e ! Un chiffre qui mérite d’être fêté comme il se doit, on vous a donc préparé un programme spécial.

Au programme :

14h – 15h15 : Stage de Lady Styling en Salsa On2 by Chloé, tous niveaux. Shine with Musicality (10€ en ligne / 12€ sur place)

15h30 – 16h45 : Stage de Salsa Hip-Hop by Simon et Marie ! Nouveau concept, ça va déchirer, on a hâte de tester cette nouvelle proposition !!! (10€ en ligne / 12€ sur place)

17h – 18h : Initiation à la Salsa On2 en Couple by Chloé. Pour débuter et faire ses premiers pas sereinement. (Gratuit)

18h – 20h : Concert en exclusivité à Nantes du nouveau groupe Manigüa. S’il fait beau dans le patio, sinon dans le Café Loco. Ça sens l’été qui arrive doucement (5 €)

20h30 – Super Show by Simon et Marie, et on sait qu’ils savent ambiancer !

20h – 22h : Soirée dansante mixée par notre talentueuse Alexandra alias DJ Alma y Sabor.

Toute la journée : Tartes salées et sucrées, desserts… Prévoir la monnaie (Tarifs sur place)

Pieds nus, chaussettes ou chaussures plates à talonnettes plates destinées à la danse avec semelles en daim sont admises lors des stages dans le studio de danse à l’étage.

Les talons hauts (chaussures féminines) ne sont pas autorisés.

Tous types de chaussures sont admis pour les stages et la soirée au Café Loco au RDC.

Au plaisir de vous y retrouver !

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles 109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feelingmambo.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « feelingmambo44@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675333776 »}]

Mambo Loco #20 – La 20e