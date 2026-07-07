Mami Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Mami

Du vendredi 4 au samedi 5 décembre 2026 le vendredi de 21h à 22h10. Le samedi de 20h à 21h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Ovationné au festival IN d’Avignon 2025, le jeune metteur en scène grec Mario Banushi propose une œuvre d’une puissance rare, à la fois intime et universelle.

Celui qui s’impose aujourd’hui comme l’étoile montante du théâtre européen célèbre les figures maternelles qui l’ont accompagné entre amour, manque et mémoire.



Sur scène, les corps évoluent dans un paysage troublant, à la lisière du rêve et du souvenir. Portés par une écriture d’une grande précision plastique, les interprètes font surgir des images d’une intensité saisissante. Le plateau devient un espace sensoriel où les odeurs, les sons, les matières convoquent des souvenirs enfouis et réveillent des émotions profondes. Né en Grèce et ayant passé son enfance en Albanie, Mario Banushi puise dans son histoire personnelle pour tisser une mythologie singulière celle d’un enfant élevé par plusieurs mères, entre séparation et transmission. Un hommage bouleversant à celles qui nous ont faits et à ce qui, en nous, ne cesse de leur répondre.



Un instant mémorable de théâtre qui touche au sublime. Télérama



Ce spectacle est programmé dans le temps fort autour de la création contemporaine grecque et bénéficie du soutien du Onassis Stegi Touring Program. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Having received a standing ovation at the 2025 Avignon IN festival, the young Greek director Mario Banushi offers a work of rare power, both intimate and universal.

L’événement Mami Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues