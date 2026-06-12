Mami Watta LaMAM Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Mami Watta

Jeudi 17 décembre 2026 à partir de 20h. LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Dans Je vous salue Mami, Mami Watta transforme son parcours en stand-up flamboyant.

Dans Je vous salue Mami, Mami Watta transforme son parcours en stand-up flamboyant.



De l’enfance catholique à Abidjan à Drag Race, en passant par la guerre civile, les thérapies de conversion, elle fait de chaque épreuve une arme scénique.



Un spectacle irrévérencieux et politique où les obstacles deviennent puissance.



Mise en scène Amiel Maucade .

LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Je vous salue Mami, Mami Watta transforms her career into a flamboyant stand-up routine.

L’événement Mami Watta Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille