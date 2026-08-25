Mamie Frichti un spectacle sensoriel et gourmand Aux Bains Douches Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Mamie Frichti un spectacle sensoriel et gourmand

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

À la table, les sens s’éveillent et les souvenirs prennent vie dans ce spectacle sensoriel et gourmand.

Entre la cuisine de Mamie Frichti, ses petits plats mijotés et les aventures de Vache, fugitive des abattoirs, le spectacle explore avec poésie et humour notre rapport à l’alimentation, à la culture, aux héritages familiaux, à la place des femmes et aux animaux.

À travers marionnettes, objets insolites, musique et bruitages artisanaux, Léa Masson et Lucie Lombard proposent une expérience singulière, nourrie de témoignages recueillis auprès de personnes sur leur relation à la nourriture.

Avec peu de mots, mais une grande richesse d’images, de sons et de sensations, elles invitent le public à porter un regard nouveau sur ce qui se joue autour de nos repas et à imaginer d’autres façons de penser notre alimentation. .

Aux Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English :

L’événement Mamie Frichti un spectacle sensoriel et gourmand Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD