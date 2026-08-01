Mamouth Poney Fringant Au poney fringant Saou

Informations pratiques

Saou

Mamouth Poney Fringant

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Duo Musical, léger qui peser ! Deux voix, deux guitares, une contrebassine et un sac plastique.

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Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

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English :

Musical Duo, Light but Heavy! Two voices, two guitars, a mini-double bass, and a plastic bag.

L’événement Mamouth Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme