Mamouth Poney Fringant Au poney fringant Saou
samedi 8 août 2026 · Au poney fringant · Saou
Informations pratiques
Saou
Mamouth Poney Fringant
Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Duo Musical, léger qui peser ! Deux voix, deux guitares, une contrebassine et un sac plastique.
.
Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical Duo, Light but Heavy! Two voices, two guitars, a mini-double bass, and a plastic bag.
L’événement Mamouth Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Saou (Drôme)
- Balade contée forêt de Saoû Saou 5 août 2026
- Exposition participative, Auberge des dauphins, Saou 19 septembre 2026
- Visite libre de l’Auberge des Dauphins et du Salon Doré, Auberge des dauphins, Saou 19 septembre 2026
- Foire aux fruits d’hiver Saou 15 novembre 2026
- Visite du Moulin à l’huile de noix Saou 15 novembre 2026