Maneater de Hazem Header au Rainbow Day & Night 2026, Théâtre du Train Bleu, Avignon

Maneater de Hazem Header au Rainbow Day & Night 2026 Vendredi 10 juillet, 19h30 Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Entrée payante – réservation sur le site du Théâtre du Train Bleu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00

Maneater

De et avec Hazem Header

Entre amour et désillution, Maneater est un solo chorégraphique puissant qui explore la relation complexe et fracturée entre le peuple égyptien et son pays, portée par la mémoire de la révolution et la rage de l’espoir.

Première française.

Création et chorégraphie Hazem Header

Création musique Sahba Aminikia

Costumes Domagoj Štimac

Texte de la vidéo Nima Dehghani

Recherches archives et discours Mary Nabil

Poster Farah Khalaf

Production NÜT Dance Company et Breaking Walls Festival – Le Caire, Egypte, This is a Domino Project – Croatie et Warehouse9 – Danemark

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Le Rainbow Day & Night est un temps fort artistique et festif imaginé par La Magnanerie avec le Théâtre du Train Bleu, en partenariat avec le Festival d’Avignon, ARTCENA, La Maison Jean Vilar à Avignon, Maison Furieuse et Blue Line Productions.

Pensé comme un espace de visibilité, de dialogue et de célébration, il met en lumière des artistes LGBTQIA+ à travers une programmation pluridisciplinaire – spectacle vivant, performances, musique, marionnette, cabaret et rencontres – prolongée par des temps festifs.

Dans un contexte national et international marqué par un regain de censures, d’attaques idéologiques et de violences envers les artistes et les personnes LGBTQIA+, le Rainbow Day & Night affirme avec force la liberté de création, la pluralité des récits et la nécessité d’espaces de re-présentation.

Avec le soutien du Ministère de la Culture, Ki productions – Kitsou Dubois et … & alters – Anne Collod. Partenaire presse Coups d’Œil.

Dates : 10, 16, 17 & 18 juillet 2026 – Avignon

Plus d’informations

Théâtre du Train Bleu 40 Rue Paul Sain, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com/ https://theatredutrainbleu.fr/ [{« link »: « https://www.magnanerie-spectacle.com/ »}, {« link »: « https://theatredutrainbleu.fr/ »}, {« link »: « https://festival-avignon.com/ »}, {« link »: « https://www.artcena.fr/ »}, {« link »: « https://maisonjeanvilar.org/ »}, {« link »: « https://maisonfurieuse.net/ »}, {« link »: « https://www.bluelineproductions.info/ »}, {« link »: « https://www.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://www.kitsoudubois.com/kitsou »}, {« link »: « https://annecollod.com/ »}, {« link »: « https://coupsdoeil.fr/ »}, {« link »: « https://www.magnanerie-spectacle.com/actualites/rainbow-day-night/ »}] Le Théâtre du Train Bleu défend une vision du spectacle vivant comme vecteur de pensée critique et de lien social en programmant des créations reflétant le monde d’aujourd’hui et le regard que portent sur lui les artistes.

Nous sommes pleinement mobilisés et engagés

au service d’une culture foisonnante de diversités, comme notre programmation en témoigne.

Depuis sa création en 2018, le Théâtre du Train Bleu donne

à voir, à entendre et à sentir la vibration du monde contemporain, par son écoute attentive des créateurs et créatrices d’aujourd’hui et de demain.

Maneater

©Hazem Header