Mange la vie avec les doigts Saint-Amand-Montrond

Mange la vie avec les doigts
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Compagnie la Boca Abierta
THÉÂTRE PHYSIQUE, CIRQUE & MUSIQUE
Tout public
Durée 45 minutes
Ils sont trois, à tresser.
Lancés dans un drôle de ballet où se mêlent musique, portés sur instruments et chants polyphoniques.Ils sont trois, à stresser.
À chercher, le signe, le rythme, la larme qui éteindra l’incendie d’un monde burn-out-é.
En chemin ils s’arrêtent, leur contrebasse, leurs accordéons sur le dos.
Ils écoutent.
Le ciel leur parle mais il n’articule pas.
Ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable.
Ils puisent dans l’absurde pour trouver l’indispensable.
Création collective | Artistes?: Anne Kaempf, Mattieu Beaudin, Jules Lefrançois | Regards extérieurs?: Fred Blin, Michael Egard, Bruno Deleu, Satchie Noro .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
