Mange la vie avec les doigts Saint-Amand-Montrond

Compagnie la Boca Abierta

THÉÂTRE PHYSIQUE, CIRQUE & MUSIQUE

Tout public

Durée 45 minutes

Ils sont trois, à tresser.

Lancés dans un drôle de ballet où se mêlent musique, portés sur instruments et chants polyphoniques.Ils sont trois, à stresser.

À chercher, le signe, le rythme, la larme qui éteindra l’incendie d’un monde burn-out-é.

En chemin ils s’arrêtent, leur contrebasse, leurs accordéons sur le dos.

Ils écoutent.

Le ciel leur parle mais il n’articule pas.

Ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable.

Ils puisent dans l’absurde pour trouver l’indispensable.

Création collective | Artistes?: Anne Kaempf, Mattieu Beaudin, Jules Lefrançois | Regards extérieurs?: Fred Blin, Michael Egard, Bruno Deleu, Satchie Noro .

English :

Compagnie la Boca Abierta

PHYSICAL THEATER, CIRCUS & MUSIC

All audiences

Duration 45 minutes

German :

Kompanie la Boca Abierta

PHYSISCHES THEATER, ZIRKUS & MUSIK

Für alle Altersgruppen

Dauer 45 Minuten

Italiano :

Compagnia La Boca Abierta

TEATRO FISICO, CIRCO E MUSICA

Tutti i pubblici

Durata 45 minuti

Espanol :

Compañía La Boca Abierta

TEATRO FÍSICO, CIRCO Y MÚSICA

Todos los públicos

Duración 45 minutos

