Manguba is the name of the haunting that appeared to my grandmother in her childhood KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Manguba is the name of the haunting that appeared to my grandmother in her childhood

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Spectacle en coproduction CCN de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2026, Plateforme Parallèle (2026).

Dans le solo Manguba is the name of the haunting that appeared to my grandmother in her childhood, Luara Raio active des tactiques d’enchantement et d’incorporation, utilisant la figure de l’assombração — en portugais brésilien âme de l’autre monde, apparition, hantise — comme une technologie de monstrification qui traverse le monde des rêves et de l’inconscient collectif. Accompagnée en direct par la musique de chaos clay, la recherche physique au cœur de la pièce expérimente comment le corps peut enchanter/hanter l’espace, et dans le même temps, saboter avec subtilité et dérision, la norme et le regard colonial. La subversion crée ici une brèche pour que d’autres corps et symboles prennent place dans le corps et l’espace.







Entre une histoire intime et collective, la performance réfléchit aux vides et aux traces laissés par nos ancêtres, même lorsqu’iels sont effacés—ou qu’iels résistent à l’effacement.





Conception et performance Luara Raio .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A co-production with the CCN de Grenoble as part of the 2026 Studio Residency, Plateforme Parall%E8le (2026).

L’événement Manguba is the name of the haunting that appeared to my grandmother in her childhood Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille