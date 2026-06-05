Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras
Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras dimanche 5 juillet 2026.
Duras
Manifestation Float-tube et Barque à Duras
Les Cavales Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Manifestation float-tube et barque.
Sur inscription repas inclus .
Les Cavales Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 21 32
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English : Manifestation Float-tube et Barque à Duras
L’événement Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Duras CDT47
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