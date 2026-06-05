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Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras

Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras

Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Les Cavales

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Duras

Manifestation Float-tube et Barque à Duras

Les Cavales Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Manifestation float-tube et barque.
Sur inscription repas inclus   .

Les Cavales Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 21 32 

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English : Manifestation Float-tube et Barque à Duras

L’événement Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Duras CDT47

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