Duras

Manifestation Float-tube et Barque à Duras

Les Cavales Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Manifestation float-tube et barque.

Sur inscription repas inclus .

Les Cavales Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 21 32

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English : Manifestation Float-tube et Barque à Duras

L’événement Manifestation Float-tube et Barque à Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Duras CDT47