Visite de notre fabrique de chocolats à la maison Guinguet Maison Guinguet Duras

Maison Guinguet Les cavales Duras Lot-et-Garonne
Partez en voyage gourmand de découverte, interactif et dégustation, 4 séances de 30 min à 10h, 11h, 14h et 15h (réservation obligatoire).
Des occasions à ne pas manquer, avec au programme des vidéos et explications sur le chocolat et les pruneaux d’Agen.
Merci d’arriver 15 minutes avant
Merci d'arriver 15 minutes avant pour organisation de la visite.
Maison Guinguet Les cavales Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 47
English : Visite de notre fabrique de chocolats à la maison Guinguet
Set off on a gourmet voyage of discovery, interactive and tasting, with 4 30-minute sessions at 10am, 11am, 2pm and 3pm (booking essential).
An opportunity not to be missed, with videos and explanations on chocolate and Agen prunes.
Please arrive 15 minutes before
