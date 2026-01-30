Marché nocturne à Duras Duras

Marché nocturne à Duras

Village Duras Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Marché d’été nocturne, restauration et animations musicales.

JUIN

le 25 Suzi et Terry (Country, blues)

JUILLET

le 02 Pick Me Up (Variétés françaises)

le 09 Yvi Duo (saxophone/guitare flamenco-gypsy-jazz-cumbia)

le 16 Duo Sunrise (reprises pop/chanson/soul)

le 23 EM 80 (Tubes années 80)

le 30 John duff trio (pop rock)

AOUT

le 06 DR NO (variétés françaises et internationales)

le 13 Rock on the Road (pop, rock)

le 20 Iona (variétés françaises et internationales)

le 27 Les Five o’rock (Rock)

SEPTEMBRE

le 03 Jerome Rasson (guitariste)

Pensez à apporter vos couverts, assiettes et nappes et pensez à trier vos déchets dans les poubelles mises a disposition. .

Village Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06 otsi.duras@wanadoo.fr

