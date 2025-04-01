Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala de danse Salle du Foirail Duras

Gala de danse Salle du Foirail Duras

Gala de danse Salle du Foirail Duras samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle du Foirail

Adresse : Place du 8 Mai 1945

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Duras

Gala de danse

Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.
N’hésitez pas à réserver par mail
Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.
N’hésitez pas à réserver par mail   .

Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 30 86 07  cynliedanseassociation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance gala, acrobatic, Modern Jazz and tap.
Don’t hesitate to book by e-mail

L’événement Gala de danse Duras a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Duras CDT47

À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)