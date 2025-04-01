Gala de danse Salle du Foirail Duras

Duras

Gala de danse

Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.

N’hésitez pas à réserver par mail

Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.

N’hésitez pas à réserver par mail .

Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 30 86 07 cynliedanseassociation@gmail.com

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English :

Dance gala, acrobatic, Modern Jazz and tap.

Don’t hesitate to book by e-mail

L’événement Gala de danse Duras a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Duras CDT47