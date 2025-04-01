Gala de danse Salle du Foirail Duras
Gala de danse Salle du Foirail Duras samedi 20 juin 2026.
Duras
Gala de danse
Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.
N’hésitez pas à réserver par mail
Gala de danse, acrobatique, Modern Jazz et claquettes.
N’hésitez pas à réserver par mail .
Salle du Foirail Place du 8 Mai 1945 Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 30 86 07 cynliedanseassociation@gmail.com
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English :
Dance gala, acrobatic, Modern Jazz and tap.
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L’événement Gala de danse Duras a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Duras CDT47
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