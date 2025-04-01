Duras

Tournoi de Tennis au club de Duras

Terrain de Tenis Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-19

Club de Tennis de Duras organise son grand tournoi !

1000 € de cumul de gain ! Ouvert aux jeunes moins de 18 ans, NC/ 15/1, catégories Seniors + 45 ans

Plusieurs sessions de prévues alors pensez à vous inscrire avant.

Yannick Corbefin sera votre arbitre pour ce tournoi, venez nombreux !

Le club de Tennis de Duras vous invite à participer à son grand tournoi !

1000 € de cumul de gain ! Ouvert aux jeunes moins de 18 ans, NC/ 15/1, catégories Seniors + 45 ans

Plusieurs sessions de prévues alors pensez à vous inscrire avant le 18 juin selon catégories.

Inscription jeunes moins de 18 ans.

Vainqueur D/M 150 € Finalistes 80 € 1/2 finalistes 40 €

Yannick Corbefin sera votre arbitre pour ce tournoi, venez nombreux !

Buvette et repas pendant le tournoi. .

Terrain de Tenis Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 49 52 28

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English :

The Duras Tennis Club is organizing its big tournament!

1000 ? in prize money! Open to youngsters under 18, NC/ 15/1, categories: Seniors + 45 years

Several sessions are planned, so register early.

Yannick Corbefin will be your referee for this tournament, so come one, come all!

L’événement Tournoi de Tennis au club de Duras Duras a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Duras CDT47