Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot Berticot Duras
Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot Berticot Duras vendredi 5 juin 2026.
Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
A l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, Berticot vous convie à une visite de la cave de Duras le vendredi 5 juin. Parcourez notre vignoble, plongez dans l’univers de notre cave, et profitez d’une dégustation raffinée de 18h à 19h.
La soirée continue dès 19h avec la Guinguette de Berticot pour une soirée animée
Réservez votre place par téléphone ou e-mail. .
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 duras@berticot-graman.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot
L’événement Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot Duras a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Duras CDT47