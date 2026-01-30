Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot Berticot Duras

Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne

A l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, Berticot vous convie à une visite de la cave de Duras le vendredi 5 juin. Parcourez notre vignoble, plongez dans l’univers de notre cave, et profitez d’une dégustation raffinée de 18h à 19h.

La soirée continue dès 19h avec la Guinguette de Berticot pour une soirée animée

Réservez votre place par téléphone ou e-mail. .

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 duras@berticot-graman.fr

