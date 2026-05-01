Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras
Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras samedi 30 mai 2026.
Duras
Ateliers Familles Couleurs et Ficelles
Place Porte Neuve Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre
Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre .
Place Porte Neuve Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 66 36 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Familles Couleurs et Ficelles
Family workshops on weaving, thread games and free creative expression
L’événement Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)
- Animations médiévales et visites guidées week-end ascension au château de Duras Duras 14 mai 2026
- Repas de l’amicale des pêcheurs Duraquois Duras 30 mai 2026
- Soirée Guinguette dans les Jardins de Berticot Berticot Duras 5 juin 2026
- Marché nocturne à Duras Duras 25 juin 2026
- Bal des pompiers Duras 27 juin 2026