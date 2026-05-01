Duras

Ateliers Familles Couleurs et Ficelles

Place Porte Neuve Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre

Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre .

Place Porte Neuve Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 66 36 89

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English : Ateliers Familles Couleurs et Ficelles

Family workshops on weaving, thread games and free creative expression

L’événement Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Duras CDT47