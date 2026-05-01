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Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras

Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras

Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place Porte Neuve

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Duras

Ateliers Familles Couleurs et Ficelles

Place Porte Neuve Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre
Ateliers Familles autour du tissage, jeux de fils et des ateliers d’expression créatrice libre   .

Place Porte Neuve Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 66 36 89 

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English : Ateliers Familles Couleurs et Ficelles

Family workshops on weaving, thread games and free creative expression

L’événement Ateliers Familles Couleurs et Ficelles Duras a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Duras CDT47

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