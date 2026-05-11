Fête de la musique Duras
Fête de la musique Duras dimanche 21 juin 2026.
Duras
Fête de la musique
le Bourg Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à Duras
Le dimanche 21 juin, le cœur du village de Duras vibrera au rythme de la musique, des rencontres et de la convivialité !
De 12h à 16h, venez profiter d’une ambiance festive avec scène ouverte, musiciens amateurs, concerts dans les rues et places… et restauration au village
Restauration au village
Et surtout CONTACTEZ NOUS SI VOUS AIMERIEZ PARTICIPER !! .
le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59 dacorduras@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Duras a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Duras CDT47
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