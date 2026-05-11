Duras

Fête de la musique

le Bourg Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Duras

Le dimanche 21 juin, le cœur du village de Duras vibrera au rythme de la musique, des rencontres et de la convivialité !

De 12h à 16h, venez profiter d’une ambiance festive avec scène ouverte, musiciens amateurs, concerts dans les rues et places… et restauration au village

Restauration au village

Et surtout CONTACTEZ NOUS SI VOUS AIMERIEZ PARTICIPER !! .

le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59 dacorduras@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Duras a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Duras CDT47