Les secrets des vins de Duras Duras jeudi 2 juillet 2026.

Duras

Les secrets des vins de Duras

Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Introduction au terroir, initiation à la dégustation, dégustation de 9 vins et repartez avec votre certificat. Présenté par Lartin de Liquid Travels à la maison des vins de Duras, sommelier certifié international sommelier Guild .

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 13 48 mdvduras@gmail.com

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English : Les secrets des vins de Duras

L’événement Les secrets des vins de Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays de Duras CDT47