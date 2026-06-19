Les secrets des vins de Duras Duras
Les secrets des vins de Duras Duras jeudi 2 juillet 2026.
Duras
Les secrets des vins de Duras
Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Introduction au terroir, initiation à la dégustation, dégustation de 9 vins et repartez avec votre certificat. Présenté par Lartin de Liquid Travels à la maison des vins de Duras, sommelier certifié international sommelier Guild .
Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 13 48 mdvduras@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les secrets des vins de Duras
L’événement Les secrets des vins de Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)
- Tournoi de Tennis au club de Duras Duras 19 juin 2026
- Soirée de la Maïade de Duras Halle du village Duras 19 juin 2026
- Parvis Magna fête la musique Live Music Duras 19 juin 2026
- Gala de danse Salle du Foirail Duras 20 juin 2026
- Fête de la musique Duras 21 juin 2026