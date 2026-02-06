Duras fête son vin ! Un week-end placé sous le signe du terroir, de la gourmandise et de la fête Duras

Duras fête son vin ! Un week-end placé sous le signe du terroir, de la gourmandise et de la fête

Sous la halle de Duras & dans le village Duras Lot-et-Garonne

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Le samedi

– 17h 20h30: dégustation sous les halles avec plus d’une dizaine de vignerons

– Bodega du Rugby, ambiance festive, restauration sur place

Le dimanche

– 10h ouverture de la journée sous les halles de Duras

– 11h intronisation du Maréchal, un moment solennel et emblématique

– Tout au long de la journée animations, concerts et ambiance conviviale

Restauration sur place avec restaurants du village et bodega du rugby ouverte toute la journée pour prolonger l’expérience et savourer les vins du terroir dans une atmosphère festive. .

Sous la halle de Duras & dans le village Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

