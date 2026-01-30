Repas concert dans les Jardins de Berticot Berticot Duras
Repas concert dans les Jardins de Berticot Berticot Duras vendredi 7 août 2026.
Repas concert dans les Jardins de Berticot
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dégustation, visite de chai et animations .
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 contact@berticot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas concert dans les Jardins de Berticot
L’événement Repas concert dans les Jardins de Berticot Duras a été mis à jour le 2026-01-28 par OT du Pays de Duras CDT47