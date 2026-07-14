Les coulisses de Berticot Berticot Duras

Informations pratiques

Duras

Les coulisses de Berticot

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Venez découvrir les coulisses de Berticot en découvrant l’histoire, en allant explorer les caves et finir par une dégustation dans les jardins de Berticot

Sur réservation .

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 duras@berticot-graman.fr

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English : Les coulisses de Berticot

L’événement Les coulisses de Berticot Duras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays de Duras CDT47