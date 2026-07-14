Les coulisses de Berticot Berticot Duras
jeudi 23 juillet 2026 · Berticot · Duras
Informations pratiques
Duras
Les coulisses de Berticot
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Venez découvrir les coulisses de Berticot en découvrant l’histoire, en allant explorer les caves et finir par une dégustation dans les jardins de Berticot
Sur réservation .
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 duras@berticot-graman.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les coulisses de Berticot
L’événement Les coulisses de Berticot Duras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)
- Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à Duras Duras 14 juillet 2026
- Moyen-Age-Forever Duras 16 juillet 2026
- Animations au château de Duras Duras 18 juillet 2026
- Randonnée pédestre et VTT La Duraquoise Duras 19 juillet 2026
- Festival Musiques au fil du Dropt Mozart s’invite au château de Duras Duras 20 juillet 2026