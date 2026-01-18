51ième exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras

51ième exposition de peintures et sculptures au château de Duras

Château de Duras Salle de la Charpente Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-29

51ième édition de l’exposition estivale de peintures et sculptures, un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année, dans la monumentale salle de la charpente, plus d’une quarantaine d’artistes amateurs aux inspirations variées et renouvelées.

Château de Duras Salle de la Charpente Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38

