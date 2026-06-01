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Parvis Magna fête la musique Live Music Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Duras vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 21 Rue des Eyzins

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music

21 Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le Parvis Magna vous invite à une soirée conviviale avec le groupe Live Music, Profitez d’un moment autour des bières , du vins et de la restauration dès 20h.
Le Parvis Magna vous invite à une soirée conviviale avec le groupe Live Music, Profitez d’un moment autour des bières , du vins et de la restauration dès 20h.   .

21 Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   leparvismagna@gmail.com

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English : Parvis Magna fête la musique Live Music

Parvis Magna invites you to a convivial evening with the Live Music band, enjoying beer, wine and food from 8pm.

L’événement Parvis Magna fête la musique Live Music Duras a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47

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