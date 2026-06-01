Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music

21 Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Parvis Magna vous invite à une soirée conviviale avec le groupe Live Music, Profitez d’un moment autour des bières , du vins et de la restauration dès 20h.

Le Parvis Magna vous invite à une soirée conviviale avec le groupe Live Music, Profitez d’un moment autour des bières , du vins et de la restauration dès 20h. .

21 Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leparvismagna@gmail.com

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English : Parvis Magna fête la musique Live Music

Parvis Magna invites you to a convivial evening with the Live Music band, enjoying beer, wine and food from 8pm.

L’événement Parvis Magna fête la musique Live Music Duras a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47