Soirée de la Maïade de Duras Halle du village Duras vendredi 19 juin 2026.

Duras

Soirée de la Maïade de Duras

Halle du village 9 Rue Paul Persil Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La commune de Duras invite habitants et visiteurs à partager une soirée conviviale autour de la traditionnelle Maïade. Au programme plantation du mai, buffet convivial et ambiance festive sous la halle du village.

La commune de Duras invite habitants et visiteurs à partager une soirée conviviale autour de la traditionnelle Maïade. Au programme plantation du mai, buffet convivial et ambiance festive sous la halle du village. Un moment de rencontre, de partage et de convivialité pour célébrer ensemble les traditions locales. .

Halle du village 9 Rue Paul Persil Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 57

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English : Soirée de la Maïade de Duras

The commune of Duras invites residents and visitors to share a convivial evening around the traditional Maïade. On the program: planting of the may, convivial buffet and festive atmosphere under the village hall.

L’événement Soirée de la Maïade de Duras Duras a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Duras CDT47