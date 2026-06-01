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Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 21 Rue des Eyzins

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band

21 Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le Parvis Magna vous invite à une soirée avec le groupe Dark Jack Oddson Band, concert gratuit à partir de 18h.   .

21 Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   leparvismagna@gmail.com

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English : Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band

L’événement Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47

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