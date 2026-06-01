Duras

Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band

21 Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Parvis Magna vous invite à une soirée avec le groupe Dark Jack Oddson Band, concert gratuit à partir de 18h. .

21 Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leparvismagna@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band

L’événement Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47