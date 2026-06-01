Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras
Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras dimanche 21 juin 2026.
Duras
Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band
21 Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Parvis Magna vous invite à une soirée avec le groupe Dark Jack Oddson Band, concert gratuit à partir de 18h. .
21 Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leparvismagna@gmail.com
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English : Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band
L’événement Parvis Magna fête la musique Live Music Dark Jack Oddson Band Duras a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Duras CDT47
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