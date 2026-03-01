Manon Bril | La Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand

Manon Bril | La Coopérative de mai

Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Docteure en histoire et vulgarisatrice depuis 2015, Manon Bril monte sur scène pour montrer que rien n’a jamais été comme aujourd’hui. De Rome aux sociétés modernes, anecdotes surprenantes et humour dévoilent l’absurdité fascinante du parcours humain.

Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de mai Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

A doctor of history and popularizer since 2015, Manon Bril takes to the stage to show that nothing has ever been the same as it is today. From Rome to modern societies, surprising anecdotes and humor reveal the fascinating absurdity of the human journey.

