MĀNOUCHES – Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville, Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Informations pratiques

MĀNOUCHES – Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville 19 septembre – 18 novembre Prieuré des Nobis Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00

De 2019 à 2023, Georges Pacheco, photographe et Estelle Granet, autrice, ont sillonné cinq départements à la rencontre des Duville, une grande famille de Manouches buissonniers. Un périple artistique et généalogique qui les a menés des Pays de la Loire à la Normandie sur les traces des descendants d’un couple emblématique, Émile dit Didi et Eugénie dite Canette.

Pour mener à bien cette aventure, ils ont transformé une caravane en studio photographique ambulant. Parcourant les terrains d’accueil et les lieux improvisés de campement, ils ont invité les membres de la famille à venir poser pour un portrait individuel, à confier témoignages et souvenirs et à échanger autour de leurs albums familiaux. Pendant quatre années, plus de quatre cents personnes représentant cinq générations ont été photographiées et des dizaines d’heures d’entretiens enregistrées.

Faisant dialoguer portraits photographiques, documents issus des archives départementales et familiales, textes et montage d’extraits sonores, MĀNOUCHES se veut une mise en images et en mots de l’arbre généalogique de cette famille de Voyageurs. Il s’agit, par la photographie et l’écriture, de revisiter son histoire et, ce faisant, de construire avec ses membres, des traces, une mémoire à partager et à transmettre.

Cette exposition est organisée en partenariat avec la Commune de Montreuil-Bellay, le Département de Maine-et-Loire et le Centre Régional Résistance et LIberté de Thouars.

Prieuré des Nobis 3 Rue Georges Girouy, Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 40 17 60 https://www.montreuil-bellay.fr/sport-et-loisirs/patrimoine/histoire-et-patrimoine-de-la-ville?highlight=WyJwcmlldXJlIl0= Ancien prieuré situé sur la commune de Montreuil-Bellay, inscrit au titre des Monuments historiques. Présence d’une rampe permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

De 2019 à 2023, Georges Pacheco, photographe et Estelle Granet, autrice, ont sillonné cinq départements à la rencontre des Duville, une grande famille de Manouches buissonniers. Un périple artistique…

© Georges Pacheco