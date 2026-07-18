Manu Lanvin Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Manu Lanvin

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français.

Avec sept albums à son actif dont quatre avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchainé depuis 2012 plus de 600 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux Etats- Unis (L’Olympia, L’Apollo Theater, Le Montreux Jazz Festival, Solidays, Musilac, Cognac Blues Passion, Nuits de la Guitare de Patrimonio…)

Acclamé par un public de plus en plus nombreux aux concerts du Diable , et salué par ses pairs , Manu Lanvin incarne sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock blues explosif.

Placement libre debout.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

An exceptional singer, guitarist, and showman, Manu Lanvin is now a leading figure in French blues-rock.

With seven albums to his credit—including four with his power trio, the Devil Blues—Manu has performed more than 600 concerts since 2012, including appearances at prestigious venues in Europe and the United States (L’Olympia, the Apollo Theater, the Montreux Jazz Festival, Solidays, Musilac, Cognac Blues Passion, and the Nuits de la Guitare in Patrimonio)

Acclaimed by an ever-growing audience at “Le Diable” concerts and praised by his peers, Manu Lanvin unquestionably embodies the genre’s revival and has perfected an explosive blues-rock sound over the years.

General admission (standing room only).

L’événement Manu Lanvin Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH