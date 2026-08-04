Informations pratiques

Pontarlier

Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier. En partenariat avec l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté et le dispositif Patrimoines Écrits en Bourgogne-Franche-Comté.

Défis, jeux, quiz et énigmes, l’histoire du livre n’attend que toi pour livrer ses mystères ! À partir de 8 ans. Entrée libre. .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS