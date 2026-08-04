Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine Pontarlier
samedi 19 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier. En partenariat avec l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté et le dispositif Patrimoines Écrits en Bourgogne-Franche-Comté.
Défis, jeux, quiz et énigmes, l’histoire du livre n’attend que toi pour livrer ses mystères ! À partir de 8 ans. Entrée libre. .
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Manuscrits et livres remonte le temps ! Journées Européennes du Patrimoine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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