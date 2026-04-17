MAQUETTE 6 Festival La Via Musica Sous le ciel de Naples Chapelle des soeurs Besançon
MAQUETTE 6 Festival La Via Musica Sous le ciel de Naples Chapelle des soeurs Besançon mercredi 3 juin 2026.
Besançon
MAQUETTE 6 Festival La Via Musica Sous le ciel de Naples
Chapelle des soeurs 2 rue des Martelots Besançon Doubs
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Au coeur de la Naples baroque, la musique instrumentale s’épanouit dans un climat d’invention et de virtuosité. Alessandro Scarlatti (1660-1725) y développe une écriture raffinée où se croisent héritage contrapuntique, galanterie naissante et inspiration arcadienne.
À ses côtés, son collègue napolitain Francesco Mancini (1672–1737), flûtiste et compositeur, contribue de manière décisive à l’essor du concerto pour flûte. Ses oeuvres, pleines d’élan et de cantabile, témoignent de la vitalité de l’école napolitaine et du dialogue constant entre voix et instrument.
L’Ensemble Les Alizés met en lumière ces concertos et pages orchestrales rares, révélant la richesse expressive d’une ville qui fut l’une des grandes capitales musicales de l’Europe. .
Chapelle des soeurs 2 rue des Martelots Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English :
L’événement MAQUETTE 6 Festival La Via Musica Sous le ciel de Naples Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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