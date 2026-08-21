Marais de Port-Louis, Marais de Port-Louis, Port-Louis
vendredi 18 septembre 2026 · Marais de Port-Louis · Port-Louis
Informations pratiques
Marais de Port-Louis Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h15 Marais de Port-Louis Guadeloupe
limité à 25 élèves
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:15:00+02:00 – 2026-09-18T17:15:00+02:00
Marais de Port-Louis c’est le plus grand espace de mangrove de la Caraïbe. Il est important de le découvrir de visiter une zone de mangrove de l’intérieur, de découvrir le rôle et l’utilité d’une zone de mangrove, d’observer les différentes es-pèces de palétuviers et d’observer la juxtaposition d’une zone de forêt humide et une zone de forêt sèche.
Marais de Port-Louis Plage du Souffleur – 97117 PORT-LOUIS Port-Louis 97117 Guadeloupe Guadeloupe 590 690971173 http://www.caue971.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.caue971.org »}]
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©Association +
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