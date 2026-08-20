Kaz a Moun Pòlwi, Bourg de Port-Louis, Port-Louis

Informations pratiques

Kaz a Moun Pòlwi Samedi 19 septembre, 09h00 Bourg de Port-Louis Guadeloupe

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Visite commentée en voiturette TUK-TUK* des maisons créoles des habitants de Port-Louis.

Case créole, case à 2 pentes, case aménagée, maison coloniale, maison « haut et bas », galetas, jalousie, galerie sont autant de termes utilisés pour décrire les caractéristiques des maisons du centre-bourg de Port-Louis.

Le service culturel de la ville de Port-Louis vous promet un circuit riche en diversité architecturale, en anecdotes et en rencontre de personnes habitant encore ces maisons.

*Partenariat : CANGT

Bourg de Port-Louis Rue Sonny Rupaire, 97117 Port-Louis 97117 Guadeloupe Guadeloupe +530353903 [{« type »: « phone », « value »: « 0590203822 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@commune-portlouis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690353903 »}] Maisons créoles du bourg de Port-Louis TUK-TUK

Visite commentée en voiturette TUK-TUK des maisons créoles des habitants de Port-Louis.

© Nikita SUZAN