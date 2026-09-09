Exposition de peintures, Tourelle Saint-François, Port-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Tourelle Saint-François · Port-Louis
Informations pratiques
Exposition de peintures 19 et 20 septembre Tourelle Saint-François Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Tourelle St-François, l’association PHART accueille en résidence artistique les groisillons de « Palette Surprises », association groisillonne de peintres conseillée par Laurent Montassine.
L’exposition présente une année de créations (natures mortes, collages, portraits) réalisées sur l’île puis achevées en atelier.
Fierté du groupe : la sortie de leur deuxième livret, dédié aux portraits d’habitants de Groix aux parcours variés.
Tourelle Saint-François 12-14, promenade Henri-François Buffet, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/decouvrir/les-monuments/ https://assophart.blogspot.com/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091585 [{« link »: « https://assophart.blogspot.com/ »}] Lieu d’exposition, ouvert d’avril à septembre, ainsi qu’aux fêtes de fin d’année.
Elle appartient au mur d’enceinte classé Monument Historique le 12 mai 1933.
L’association PHART accueille en résidence artistique les groisillons de « Palette Surprises ».
« Palette Surprises »
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