Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme Avenue du fort de l’aigle Port-Louis
vendredi 23 octobre 2026 · Avenue du fort de l'aigle · Port-Louis
Informations pratiques
Port-Louis
Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme
Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Partez à la découverte d’Henri Dupuy de Lôme, inventeur de génie qui a transformé la marine du 19ème siècle. Suivez le guide qui retrace pour vous cette période marquée par le passage de la voile à la vapeur et l’invention de l’hélice et de la cuirasse ! .
Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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L’événement Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme Port-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56
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