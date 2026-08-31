Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme Avenue du fort de l’aigle Port-Louis

Informations pratiques

Port-Louis

Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Partez à la découverte d’Henri Dupuy de Lôme, inventeur de génie qui a transformé la marine du 19ème siècle. Suivez le guide qui retrace pour vous cette période marquée par le passage de la voile à la vapeur et l’invention de l’hélice et de la cuirasse ! .

Avenue du fort de l’aigle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Visite guidée Les aventures d’Henri Dupuy de Lôme Port-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56