Histoire de Femmes, Citadelle de Port-Louis, Port-Louis

Informations pratiques

Histoire de Femmes 19 et 20 septembre Citadelle de Port-Louis Morbihan

Visites à 10h30, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 – Durée 1 heure / 40 personnes max par visite.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée national de la Marine vous propose de découvrir la citadelle à travers l’histoire des femmes qui ont marqué le monument et l’histoire du territoire.

De Madame de Sévigné à Germaine Kanovae, en passant par Virginie Hériot, la guide vous transportera pendant 1heure sur les pas de ces femmes qui ont marqué l’histoire.

Citadelle de Port-Louis Citadelle Route du fort de l’Aigle 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 02 97 82 56 72 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/port-louis.html https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56001944 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.portlouis.musee-marine.fr/content »}] Accès

Citadelle de Port-Louis

Route du fort de l’Aigle

56290 Port-Louis

Transports en commun

En train jusqu’à la gare de Lorient. Infos sur le réseau ferroviaire breton sur www.breizhgo.bzh

En bus et batobus. Renseignements sur www.izilo.bzh

Par la route

Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper), emprunter la sortie Port-Louis / Hennebont

Suivre la direction de Port-Louis. À Port-Louis, suivre la direction de la citadelle

Coordonnées GPS : 47.7103679594025 ; -3,3638334274292

Découverte de la citadelle à travers l’histoire des femmes qui ont marqué le monument.

©brumes éditions