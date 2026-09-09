Visite du Bunker de la radio, Bunker Mémoire / Port-Louis, Port-Louis

Informations pratiques

Visite du Bunker de la radio 19 et 20 septembre Bunker Mémoire / Port-Louis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Centre d’Animation Historique propose la visite du Bunker de la Radio.

Bunker infirmerie. Histoire de la TSF, initiation et démonstration.

Bunker Mémoire / Port-Louis 6 rue de la citadelle, 56290, Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 06 14 11 41 64

Le Centre d’Animation Historique propose la visite du Bunker de la Radio.

Mairie de Port-Louis