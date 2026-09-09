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Visite du Bunker de la radio, Bunker Mémoire / Port-Louis, Port-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Bunker Mémoire / Port-Louis · Port-Louis

Visite du Bunker de la radio, Bunker Mémoire / Port-Louis, Port-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bunker Mémoire / Port-Louis
Adresse
6 rue de la citadelle, 56290, Port-Louis
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan

Visite du Bunker de la radio 19 et 20 septembre Bunker Mémoire / Port-Louis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Centre d’Animation Historique propose la visite du Bunker de la Radio.
Bunker infirmerie. Histoire de la TSF, initiation et démonstration.

Bunker Mémoire / Port-Louis 6 rue de la citadelle, 56290, Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 06 14 11 41 64
Le Centre d’Animation Historique propose la visite du Bunker de la Radio.

Mairie de Port-Louis

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